Bilecik’te aranan 14 kişi yakalanıp gözaltına alındı

Bilecik’te aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar başta olmak üzere aranan şahıslara yönelik Bilecik’te sabaha karşı tespit edilen evlere düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. 15 ekip 50 personel ile yapılan operasyonda Bilecik merkez 8, Bozüyük ilçesi 5, Gölpazarı ilçesinde 1 olmak üzere toplamda gözaltına 14 kişi alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.