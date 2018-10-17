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17 Ekim 2018 Çarşamba 19:23

Bilecik’te cinayet şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Bilecik’te geçtiğimiz gün işlenen cinayetin zanlıları olarak gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bilecik'te cinayet şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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Bilecik’te geçtiğimiz gün işlenen cinayetin zanlıları olarak gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cinayet geçtiğimiz gün Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Erecek köyü Sakarya-İznik karayolu Pekmezci rampalarında meydana gelmişti. Yol kenarında bulunan zeytin bahçelerinde dün sabah saatlerinde bir kadın ve bir erkeğin kanlar içerisinde yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirmişti. Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş şekilde Ozan Rüzgar, 28 yaşındaki Bediha Söylemez’i ağır yaralı şekilde buldu. Ağır yaralı genç kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis olayı titizlikle inceledi

Olayın ardından cinayet şüphelisi olarak, 28 yaşındaki Bediha Söylemez’in dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen 52 yaşındaki Mehmet Ç. ile oğlu 18 yaşındaki Sabri Ç., Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli Osmaneli’ne götürülürken, alınan ilk ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Baba oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevi’ne sevk edildi.

Dini nikahlı kocasını bırakıp abisinin evine yerleşmiş

28 yaşındaki Bediha Söylemez’in Bilecik Bozüyük ilçesinde 52 yaşındaki Mehmet Ç. ile dini nikahı kıyarak yaşadığı ve geçtiğimiz aylarda şiddetli geçimsizlikten dolayı Osmaneli’ne abisinin yanına yerleştiği öğrenildi. Burada tarım işçisi olarak çalışan genç kadının olayda yaşamını yitiren Ozan Rüzgar (30) ile bu vesile ile tanıştığı öğrenildi.
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