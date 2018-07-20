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20 Temmuz 2018 Cuma 11:28

Bilecik’te kayıp şahıs bulundu

Bilecik’in Bahçecik köyünde dün kaybolan şahıs, sürdürülen arama çalışmaları sonucu evinin 300 metre yakınında bulundu.Edinilen bilgiye göre dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Ali Yaşar (67)’a yönelik hemen...

Bilecik'te kayıp şahıs bulundu
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Bilecik’in Bahçecik köyünde dün kaybolan şahıs, sürdürülen arama çalışmaları sonucu evinin 300 metre yakınında bulundu.

Edinilen bilgiye göre dün öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Ali Yaşar (67)’a yönelik hemen arama çalışmaları başlatıldı. Hastalığı dolayısıyla konuşma ve yürüme yetilerini tam olarak kullanamayan şahsın köyden çıktığı belirlendi. Jandarma ve AFAD ekipleri, köyde ve şahsın evinin yakınlarında arama faaliyetlerinde gerçekleştirdi. Çalışmalar sonrasında kayıp şahıs Ali Yaşar, evinin 300 metre uzağında gece geç saatlerde bulundu. Hastalığı dolayısıyla düştüğü yerden kalkamayan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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