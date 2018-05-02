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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:56

Bilgisayar başında çalışırken düşen yıldırım sebebiyle bayılan Edanur şoku atlamadı

Denizli’nin Çameli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 16 yaşındaki genç kız şoku atlatamadı. Genç kızın annesi olayı anlatırken yıldırım düşen evde ise sadece bilgisayar çalışmıyor.Denizli’nin Çameli ilçesi Gürsu...

Bilgisayar başında çalışırken düşen yıldırım sebebiyle bayılan Edanur şoku atlamadı
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Denizli’nin Çameli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 16 yaşındaki genç kız şoku atlatamadı. Genç kızın annesi olayı anlatırken yıldırım düşen evde ise sadece bilgisayar çalışmıyor.

Denizli’nin Çameli ilçesi Gürsu Mahallesi’nde Cengiz Hoplar’a ait evin yakınına düşen yıldırım sonucu aile üyelerinden 16 yaşındaki Edanur Hoplar yaralandı. Anne Cansel Hoplar, yıldırımın bilgisayarın bulunduğu odaya düştüğünü söyledi.

"Sanki eve dinamit atıldı"

Olay esnasında ders çalışan genç kızı toprak ile temas kurması için dışarı çıkardıklarını ve bayılması üzerine 112 acil servis ambulansı ile Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldığını anlatan anne Cansel Hoplar, kızının hala duyma sorunu yaşadığını söyledi. Hoplar, "Şimşek çaktı, çalışma masasının önünde dinamit atıldı, sanki patlama oldu. Yatağın üstüne atmış çocuk kendini. Benim de kulaklarım sağır oldu. Hemen çocuğa baktım, yüzü gözü morarmış. Su içireyim dedim içmedi. Babamı aradım yalın ayak toprakta yürüt dedi. Eşim de balkonda benim sesimi de duymuyor, bağırıyorum ama duymuyor. Kızımı dışarı çıkardık, toprakta yürütelim dedik. ’Anne her taraf kapkaranlık oldu’ dedi, evin önünde yıkıldı. Ambulansı aradık hastaneye götürdük. Tedavi oldu, şu anda kulağı az duyuyor. Normal konuştuğumuzu duymuyor" dedi.

Kızının bakışlarının değiştiğini söyleyen anne doktorların patlama sesinin etkisiyle 4-5 gün kulağının etkilenebileceğini söylediklerini anlattı. Anne Hoplar, evde sadece kızının çalıştığı bilgisayarın devrelerinin yandığını sözlerine ekledi.

Evde ziyaretçileri kabul eden ve halen duyma güçlüğü çeken Edanur’un tedavisinin bir süre daha devam edeceği bildirildi.
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