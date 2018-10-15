ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:26

Bingöl’de 168 kilo toz ve kubar esrar ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 6 kilogramı toz, toplamda 168 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de 168 kilo toz ve kubar esrar ele geçirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bingöl’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 6 kilogramı toz, toplamda 168 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Genç ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında ilçe sınırlarında belirlenen bir arazide kurutulmaya bırakılmış 162 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Çalışmasını sürdüren ekipler, ilçede bulunan kontrol noktasında belirlediği araç içinde arama yaptı. Aramada araçta 6 kilogram toz esrar bulundu. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Toplamda 168 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku