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24 Temmuz 2018 Salı 09:46

Bir çocuk annesi intihar etti

Samsun’un Bafra ilçesinde silahla intihar eden bir çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Bir çocuk annesi intihar etti
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Samsun’un Bafra ilçesinde silahla intihar eden bir çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Olay, Mevlana Mahallesi Sarıköy yolu 5. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk annesi Ziynet Önal (23) kayınvalidesi Beyhan Önal’a, "Anne ne zamandır semaver çayı demlemedin. Sen çayı demle ben geliyorum" dedikten sonra odasına çıktı. Bir süre sonra kayınvalidesi gelini Ziynet’e, "Hadi kızım seni bekliyoruz" demesi üzere genç kadın, "Namaz kılıp geliyorum" dedi. Genç kadın kayınvalidesine cevap verdikten sonra odasında silahla gögsüne bir el ateş ederek intihar etti. Gelinin bahçeye gelmemesi üzere eve çıkan kayınvalidesi Beyhan Önal, odanın kapısını açtığında gelini kanlar içinde yerde yatarken buldu. Çığlık sesine gelen komşuları tarafından 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla Ziynet Önal’ı Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı.

Ziynet Önal’ın odasında intihar etmeden önce görümcesine, "Sizi üzdüğün için özür dilerim beni affedin. Çocuğuma iyi bakın. Babannesinden başkasına anne demesin" yazılı not bıraktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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