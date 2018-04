Bir gencin ölümüne neden olan alkollü sürücüye hapis

İzmir’in Urla ilçesinde alkollü olarak geçtiği direksiyon başında kaza yaparak 1 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü yargılandığı İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına sanık Burcu G., sanık avukatları Uğur Burak Duru, Bora Özgen, kazada hayatını kaybeden Mehmet Can Ardil’in babası Ferhat Ardil, Ardil Ailesi’nin avukatları Erhan Kocyiğit ile Murat Gülmez, müştekiler Ozan Ergün, Engin güven, Duygu Özkan ve Gazi Birol katıldı. Duruşma savcısı verdiği mütalaasında, sanık Burcu G.’nin 2 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Sanık pişman olduğunu söylerken beraatini istedi.

Burcu G’ye ceza yağdı

Mahkeme heyeti, sanığın sabit olan taksirle bir kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanması suçundan 9 yıl hapis cezasına, sanığın alkollü bir şekilde kazaya sebebiyet vermesi nedeniyle cezanın artırılarak 12 yıla çıkarıldığını söyledi. Ardından mahkeme başkanı, sanık Burcu G.’nin yargılanma sırasındaki olumlu davranışları ve iyi hali nedeniyle cezanın 10 yıla düşürüldüğünü belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 2 yıl ile cezalandırıldığını, duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasının 1 yıl 8 aya düşürüldüğünü söyledi. Bir kişinin ölmesine 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sanık Burcu G. toplamda 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mağdur avukatları cezayı uygun buldu

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Can Ardil’in ailesinin avukatları Murat Gülmez ve Erhan Koçyiğit, "Mahkeme sanık hakkında 11 Yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermiştir. Bu karar neticesinde müvekillerimizin vicdanında açılan yaraların bir nebze de olsa hafifleyeceğine inanıyor, hukuka ve toplum vicdanına uygun bir cezanın verildiğini düşünüyoruz" dedi.

Olayın geçmişi

Karabağlar ilçesinde oturan arkadaşlar Ozan Ergün (25), Engin Güven (20), Mehmet Can Ardil (17) ve Gazi Birol (20) Çeşme’ye denize gitmek için geçtiğimiz 5 Ağustos sabahı 2 motosiklet ile yola çıktı. İzmir-Çeşme otobanında 2 motosikletle ilerleyen 4 arkadaştan, Engin Güven’in kullandığı motosiklet Karaburun kavşağında arıza yaptı. Motosikletin arıza yapması üzerine Çeşme’ye gitmekten vazgeçen arkadaşlar, kavşaktan İzmir yönüne dönerek emniyet şeridine geçip tanıdıkları çekiciyi aradı. Emniyet şeridinde motosikletleri için çekiciyi bekleyen arkadaşlara, Çeşme’den İzmir yönüne gelen Burcu G. (27) yönetimindeki 35 N 6183 plakalı otomobil çarptı. Kazayı son anda fark eden Ergün, kendisini refüje atarak kurtuldu. Otomobil yaklaşık 100 metre ileride durabilirken, durumun bildirilmesi ile gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Can Ardil’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Birol ve Güven ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Her iki arkadaş da bacağından yaralanırken, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Burcu G.’nin 0,83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Burcu G., Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri ardından cumhuriyet savcısının tutuklama istemiyle sevk edildiği Urla Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘adli kontrol şartı’ ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ardil ailesinin avukatları Erhan Koçyiğit ve Murat Gülmez’in itirazları sonucu olaydan 2 ay sonra Burcu G. tutuklandı.