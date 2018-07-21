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21 Temmuz 2018 Cumartesi 22:26

Bir grup İsrailli aktivist Gazze sınırında Filistin bayrağı taşıdı

İsrail-Gazze Sınırına gelen bir grup israilli ve yabancı activist,Filistin bayrağı açarak sınırın diğer tarafındaki Filistinlilere selam gönderdi.

Bir grup İsrailli aktivist Gazze sınırında Filistin bayrağı taşıdı
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İsrail-Gazze Sınırına gelen bir grup israilli ve yabancı activist,Filistin bayrağı açarak sınırın diğer tarafındaki Filistinlilere selam gönderdi.

Bir grup İsrailli ve yabancı aktivist dün Gazze sınırının İsrail tarafında Filistin bayrağı taşıyarak, diğer taraftaki gösterici Filistinlilere selamlarını iletti. Üzerinde “Gazze gettosuna özgürlük” yazılı pankart taşıyan grup çektikleri videoda, “Bugün bir grup İsrailli ve bazı yabancı gruplar olarak, Gazze’yi dünyanın en büyük hapishanesi, toplama kampı haline getiren, sınıra, çitlere geldik. Öte taraftaki göstericilerin bizi görmesi için bir Filistin bayrağını salladık ve birimize el salladık” ifadelerine yer verdi. Öte yandan, sınırdaki İsrailli askerlerin aktivistleri engellemeye çalıştığı ve gruptan bir kaç kişiyi kısa süreliğine gözaltına aldığı öğrenildi.
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