Bir kamyon dolusu kaçak sigara ve tütün dozerle ezilerek imha edildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde emniyet müdürlüğünce son 10 ay içerisinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 1 kamyon dolusu çeşitli markalardaki kaçak sigara ve...

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde emniyet müdürlüğünce son 10 ay içerisinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilen, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 1 kamyon dolusu çeşitli markalardaki kaçak sigara ve alkol dozerle ezilerek imha edildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 2018 yılı başından bu yana ilçede gerçekleştirdikleri operasyonlarda yaklaşık 40 bin paket gümrük kaçağı sigara, yaklaşık 1,5 ton kıyılmış tütün, 106 bin adet makaron ve 300 litre alkol ele geçirdi. Ele geçirildikten sonra adli emanette bekletilen kaçak sigara ve diğer malzemelerin imhası için İmha Komisyonu kuruldu. İmha Komisyonunun aldığı karar doğrultusunda, adli emanetten kamyona yüklenen kaçak sigara, tütün ve alkol, Elbistan-Nurhak karayolu üzerindeki çöplüğe getirildi. Burada kamyondan indirilen malzemeler, ilk olarak 25 ton ağırlığındaki dozerle ezilerek tekrar kullanılamaz hale getirildi. Dozer, tek bir adet bile sigarayı sağlam bırakmamak için yaklaşık 1 saat boyunca çalışma gerçekleştirdi. Ezilen kaçak sigaralar ve tütünler, dozer yardımıyla toprağa gömüldü.