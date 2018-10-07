Bir kişinin ölümüne neden olan düğün magandaları silahları böyle ateşledi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği düğünde magandaların silahları ateşlediği o anların görüntülerine İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı. Düğün magandalarının ateşlediği makineli tüfek ve tabancaların...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği düğünde magandaların silahları ateşlediği o anların görüntülerine İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı. Düğün magandalarının ateşlediği makineli tüfek ve tabancaların sesi zurnanın sesini bile bastırdı.

Olay İnegöl ilçesine bağlı Dönmez Mahallesi’ndeki meydanda bulunan düğün alanında yaşandı. İddiaya göre, gece geç saatlere kadar devam eden düğüne katılan magandalar, davetlilerin oynadığı sırada havaya ateş açtı. Magandaların ateşlediği silahlardan çıkan bir kurşun o sırada masada oturan Necmi Çelik’in (55) başına isabet etti. Silahı kimin ateşlediği tespit edilemezken, 112 ambulansıyla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Çelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından İnegöl jandarma komutanlığına bağlı ekipler İnegöl Cumhuriyet Savcısı nezaretinde incelemelerde bulundu.

Makineli tüfekle havaya ateş ettiler

Öte yandan düğün sırasında çekilen görüntüler tek tek incelenerek kimlerin silahla ateş ettiği tespit edildi ve silahlarına el konularak ifadeleri alındı. Düğün yerinde silah seslerinin zurna sesini bastırdığı o anların görüntülerine İHA ulaştı. Görüntülerde davetlilerin meydanda oynadığı sırada silahlarına davranan magandaların grup halinde silahlarını ateşlediği, bir süre sonra silah sesinin yerini makineli tüfek sesinin aldığı ve bir magandanın ise oturduğu masada ayağa bile kalkmadan silahını ateşlediği görülüyor.

Bir kişinin öldüğü olayda savcılığın incelemesi devam ederken, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Necmi Çelik’in bugün toprağa verileceği öğrenildi.