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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:46

Bir polisin şehit olduğu operasyonda yakalanan 6 kişi tutuklandı

Van’da PKK terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen ve bir polis memurunun şehit düştüğü operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6’sı tutuklandı.

Bir polisin şehit olduğu operasyonda yakalanan 6 kişi tutuklandı
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Van’da PKK terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen ve bir polis memurunun şehit düştüğü operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6’sı tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 15 Temmuz günü İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Yalım Erez Sokak’ta bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği ve polisin şehit düştüğü belirtildi. Açıklamada, “Etkisiz hale getirilen 2 BTÖ mensubunu ikametlerinde barındırmak suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs için haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca biri adli kontrol kararıyla serbest, 6’sı ise tutuklanmıştır. PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.
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