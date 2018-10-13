Bir ülke 7 ilden geçen eroin yüklü tır, Gaziantep’te yakalandı

Yurt dışından yüklenen 67 kilogram eroin ile birlikte 1 ülke 7 il gezen tır, Gaziantep’te polise yakalandı. Tırın gizli bölmesinde bulunan eroin maddeleri ile bölgedeki uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vuruldu.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü,...

Yurt dışından yüklenen 67 kilogram eroin ile birlikte 1 ülke 7 il gezen tır, Gaziantep’te polise yakalandı. Tırın gizli bölmesinde bulunan eroin maddeleri ile bölgedeki uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vuruldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbari ve teknik çalışmalar sonucunda Gaziantep Otobanı Doğu gişelerinde bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada dorsenin özel bölmesinde zulalanmış 67 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Tırın yurt dışından uyuşturucu aldığı belirlenirken, ülkenin doğu illerinden Türkiye’ye girdiği tespit edildi. Hiçbir arama ve uygulama noktasında takılmayan tırın bir ülke ve 7 ili geçerek Gaziantep’e ulaştığı öğrenildi. Tırın dorsesinde saklanan uyuşturucu ise yarım kiloluk paketler halinde gizlenirken, tır sahibi baba-oğul ile sürücü gözaltına alındı. Son dönemlerdeki en büyük ve önemli operasyonlar arasına giren baskın ile bölgedeki uyuşturucu tacirlerine ise büyük darbe vurulmuş oldu.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.