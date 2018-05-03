Birincilik tacı geri alınan Itır Esen hakkında beraat kararı

Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında kazandığı birincilik tacı, attığı bir tweet nedeniyle geri alınan Itır Esen, 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Duruşmada söz alan Esen, “Amacım kimseyi aşağılamak değildi. Yanlış anlaşıldığım için çok özür dilerim” dedi.

Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında kazandığı birincilik tacı, attığı bir tweet nedeniyle geri alınan Itır Esen, 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Duruşmada söz alan Esen, “Amacım kimseyi aşağılamak değildi. Yanlış anlaşıldığım için çok özür dilerim” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde attığı bir tweet nedeniyle Miss Turkey birincilik tacı elinden alınan Itır Esen’in “halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 58’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Itır Esen ile avukatı ve ailesi katıldı.

“Amacım kimseyi aşağılamak değildi”

Esen savunmasında, “Dava konusu paylaşım şahsıma ait twitter hesabımdan yapılmıştır. Amacım kimseyi aşağılamak ya da birilerini gücendirmek değildi. Suçsuzum, beraatimi talep ederim” dedi.

“Paylaşım, yeni neslin kutlama mesajıdır”

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, “Müvekkil özel bir günde, depresif halde kastını aşan ya da yanlış anlaşılmaya müsait bir ironi yaptığını düşünerek paylaşımı yapmıştır. Sosyal açıdan bakıldığında söylenen sözler bir sosyal sınıfı hedef almamıştır. Aynı zamanda paylaşım içeriğinde aşağılama olarak değerlendirilebilecek kelimeler de bulunmamaktadır. Müvekkilim paylaşımda toplumsal açıdan duyarlı olunan bir konuda toplumun ört, adet ve geleneklerini kısmen de olsa gözardı etse de, bunun düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Müvekkilimin yaptığı paylaşım yeni neslin ve arkadaş ortamının kendi üslubuyla yaptığı bir fikir beyanı ve kutlama mesajıdır” diye konuştu.

“Yanlış anlaşıldım, özür dilerim”

Son sözü sorulan sanık Itır Esen, “Yanlış anlaşıldığım için çok özür dilerim. Paylaşımın bu şekilde anlaşılacağını düşünsem paylaşımda bulunmazdım. Amacım halkın sosyal bir kesimini aşağılamak değildi” ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Itır Esen’in üzerine atılı “halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Itır Esen’ın twitter isimli sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşıma yer verilmişti.

İddianamede, şüphelinin alınan ifadesinde şikayete konu paylaşımı hesabından kendisinin yaptığını, özel günlerde çok acı çektiğini ve psikolojisinin bozulduğunu hatta bugünlerde birçok antidepresan da kulladığını söylediği belirtilmişti. Söz konusu paylaşımın da tam özel gününe denk geldiğini ve 15 Temmuz şehitlerini anmak adına ironi olsun diye bu paylaşımı yaptığını söylediği kaydedilmişti.

Şüpheli Esen’in, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünü anmakta olan halkın sosyal bir kesimini alenen aşağıladığı vurgulanırken, “halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.