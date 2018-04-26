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26 Nisan 2018 Perşembe 11:24

Bisikletli gençler ölüme davetiye çıkardı

Gaziantep’te yüzüstü yatarak bisiklet kullanan grubun trafikteki tehlikeli oyunu adeta ölüme davetiye çıkardı.

Bisikletli gençler ölüme davetiye çıkardı
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Gaziantep’te yüzüstü yatarak bisiklet kullanan grubun trafikteki tehlikeli oyunu adeta ölüme davetiye çıkardı.

Olay, İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir grup gencin bisiklete yüzüstü uzanarak ilerlemesi trafiği tehlikeye soktu. Akan trafiğe rağmen adeta bisikletleri ile oyun oynayan gençler, cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde bir bisikletli gencin ise trafikte ilerleyen araca çarpmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Üzerine uzanarak kullandıkları bisikletleriyle tehlikeli hareketler yapan gençler, diğer sürücülerin de tepkisine neden oldu

Gençler, duydukları siren sesi üzerine doğrularak, bisikletlerini normal bir şekilde kullanmaya devam etti
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