Bitlis merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü il yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri şüphesiyle 4 Temmuz 2018 günü ilimiz merkezli, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Siirt illerinde eş zamanlı olarak toplam 9 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen planlı operasyon neticesinde çeşitli illerde aktif kamu görevlisi olarak çalışan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmektedir” denildi.
Bitlis merkezli FETÖ operasyonunda 9 gözaltı
Bitlis merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.