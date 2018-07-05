Bitlis merkezli FETÖ operasyonunda 9 gözaltı

Bitlis merkezli 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü il yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri şüphesiyle 4 Temmuz 2018 günü ilimiz merkezli, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Siirt illerinde eş zamanlı olarak toplam 9 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen planlı operasyon neticesinde çeşitli illerde aktif kamu görevlisi olarak çalışan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmektedir” denildi.