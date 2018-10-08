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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:34

Bitlis’te 13 kilo eroin ele geçirildi

Bitlis’te polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 13 kilo 375 gram eroin ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 7 Ekim günü şüpheli bir...

Bitlis'te 13 kilo eroin ele geçirildi
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Bitlis’te polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 13 kilo 375 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 7 Ekim günü şüpheli bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Arama neticesinde araçta bulunan zuladan 26 paket halinde toplam 13 kilo 375 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olay ile ilgili yakalanan bir şüpheli ise ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli mercilere sevk edildi.
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