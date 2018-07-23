Bitlis’te kedi kurtarma operasyonu

Bitlis’te arabanın motor kısmına sıkışan yavru kedi için vatandaşlar ve itfaiye ekibi seferber oldu.

Bitlis’te arabanın motor kısmına sıkışan yavru kedi için vatandaşlar ve itfaiye ekibi seferber oldu.

Bitlis merkeze bağlı Kurubulak semtinde bir aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtarmak için vatandaşlar ve itfaiye ekibi harekete geçti. Uzun uğraşların sonucunda motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ve mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Motor kısmından çıkarılan kedi, itfaiye ekibi tarafından mahalle sakinlerine teslim edildi.