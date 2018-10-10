ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:34

BM: "2018’de Afganistan’daki kayıplar 8 bin kişi"

Birleşmiş Milletler, 2018’in ilk 9 ayında 8 bin 50 Afganın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

BM: '2018'de Afganistan'daki kayıplar 8 bin kişi'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Birleşmiş Milletler, 2018’in ilk 9 ayında 8 bin 50 Afganın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada, 2018’in ilk 9 ayında 8 bin 50 Afganın hayatını kaybettiği ve yaralandığı, kayıpların yarısının savaş suçları sayılabilecek intihar saldırılarında ve başka saldırılarda oluştuğu bildirildi.

Afganistan’daki BM Yardım Misyonu (UNAMA) raporundan elde edilen sonuçlara göre, geçen yıl 8 bin 84 olan kayıp sayısının bu yılki sayıyla yakın olduğu, bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 798, yaralıların sayısının ise 5 bin 252 olduğu bildirildi.

Afganistan’daki üst düzey BM yetkilisi Tadamichi Yamamoto,"Birleşmiş Milletler, Afganistan’daki mücadeleye askeri çözüm bulunmadığından, anlaşmazlığa derhal ve barışçıl bir çözüm bulma çağrısını yeniliyor" açıklamasında bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku