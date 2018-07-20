ASAYİŞ:
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20 Temmuz 2018 Cuma 14:50

BM, Güney Sudan’da kıtlık alarmı verdi

Birleşmiş Milletler’in yayınladığı rapora göre, Ocak ayından beri Günay Sudan’da 10 yardım görevlisi öldürüldü ve yüz binlerce insan kıtlıkla karşı karşıya.

BM, Güney Sudan'da kıtlık alarmı verdi
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Birleşmiş Milletler’in yayınladığı rapora göre, Ocak ayından beri Günay Sudan’da 10 yardım görevlisi öldürüldü ve yüz binlerce insan kıtlıkla karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yayınlanan raporda, Güney Sudan’da Ocak ayından beri 10 yardım görevlisinin öldürüldüğü bildirildi. OCHA raporunda, yaklaşık 7 milyon insanın açlık tehdidi altında yaşadığını ve yüz binlerce insanın kıtlıkla karşı karşıya olduğunu ve kıtlığın Eylül ayına kadar azalmayacağını belirtti. Raporda, öldürülen yardım görevlilerinden 3’ünün hedef alınarak katledildiğine emin olunduğu bildirildi.

Haziran ayında 59 olay rapor eden OCHA, saldırıların yüzde 66’sının Batı Bahr el Ghazal, Unity, Merkez Equatoria ve Jonglei bölgesinde olduğunun altını çizdi. Ayrıca raporda, 6 yağma olayının tespit edildiği bildirdi. OCHA, Batı Bahr el Ghazal bölgesindeki bürokratik engeller ve aksaklıklarda dolayı yardımların bölgedeki halka ulaşamadığını açıkladı.

Sudan’dan 2011’de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan’da 2013 yılında Devlet Başkanı Salva Kiir ile yardımcısı Riek Machar arasındaki siyasi anlaşmazlıktan dolayı çatışmalar patlak vermişti. Çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetmiş, en az 3 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
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