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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:02

Bodrum katta başı ezilmiş erkek cesedi bulundu

Konya’da bir iş merkezinin bodrum katında başı taşla ezilerek öldürülmüş halde erkek cesedi bulundu.

Bodrum katta başı ezilmiş erkek cesedi bulundu
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Konya’da bir iş merkezinin bodrum katında başı taşla ezilerek öldürülmüş halde erkek cesedi bulundu.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaşır Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezindeki büro çalışanları bodrum kattan kötü kokuların gelmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bodrum katı kontrol ettiği sırada erkek cesedi buldu. Kimliği henüz belirlenemeyen ve Suriye uyruklu olduğu tahmin edilen ceset üzerinde inceleme yapan ekipler, şahsın ilk bulgulara göre, kafasına aldığı darbe ile 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılırken, kimliği yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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