ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 21:20

Bodrum’da çıkan yangında 40 hektarlık alan kül oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Küdür mevkiinde otluk ve makilik alanda çıkan yangında 40 hektarlık alan küle döndü. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarıyla yangın yerleşim bölgelerine yakın bir noktada kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bodrum'da çıkan yangında 40 hektarlık alan kül oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Küdür mevkiinde otluk ve makilik alanda çıkan yangında 40 hektarlık alan küle döndü. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarıyla yangın yerleşim bölgelerine yakın bir noktada kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Tatil sitelerine ve yerleşim bölgelerine yakın bir noktada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 1 helikopter, 2 amfibik uçak, 5 teknik personel ve 55 söndürme işçisiyle müdahale edildi. Yaklaşık 40 hektarlık mera ve makilik alanın kül olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku