Bodrum’da korkutan yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesi Küdür mevkiinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yerleşim bölgelerine yakın bir noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten...

Muğla’nın Bodrum ilçesi Küdür mevkiinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yerleşim bölgelerine yakın bir noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Lüks sitelere ve yerleşim bölgelerine yakın bir noktada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına havadan 2 uçak, 1 helikopter, karadan ise çok sayıda itfaiye ekibi ve 6 arazözle müdahale ediliyor. Yangının çıktığı tepeyi aşıp yerleşim bölgelerine ulaşması için ekipler tarafından büyük çaba sarf ediliyor.