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08 Ekim 2018 Pazartesi 19:19

Bodrum’da saksıda uyuşturucu yetiştirip satan 3 kişi yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde saksı içerisinde yetiştirdikleri bitkiden uyuşturucu elde edip satan 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, C.Y. isimli şahsın uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine yaklaşık 2 ay önce...

Bodrum'da saksıda uyuşturucu yetiştirip satan 3 kişi yakalandı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde saksı içerisinde yetiştirdikleri bitkiden uyuşturucu elde edip satan 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, C.Y. isimli şahsın uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine yaklaşık 2 ay önce fiziki ve teknik takibe başlayan Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçtiğimiz cuma gecesi C.Y.’nin Yalıkavak Mahallesi’ndeki ünlü bir restoranda barmen olarak çalışan D.V.P.’ye uyuşturucu satacağı bilgisine ulaştı. C.Y. ve F.Ç. isimli şahısların motosikletle restoranın arka tarafına gelerek barmen D.V.P. ile buluşmaları üzerine polis operasyon için düğmeye bastı. Polis, C.Y.’nin restorandan ayrılmasının ardından gözaltına aldığı D.V.P’nin üzerinde iki paket skunk maddesi ele geçirdi. C.Y. ve ev arkadaşı M.Ş. ise, Gümbet Mahallesi İnönü Caddesi’nde T.D.’ye uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. C.Y.’yi motosikleti ile Yalıkavak’a götüren F.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı.

C.Y. ve M.Ş.’nin evinde yapılan aramada skunk yetiştirmekte kullanılan düzenek, saksı içinde skunk bitkisi, bir miktar skunk maddesi, uyuşturucu içmekte kullanılan ve bong olarak tabir edilen düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan D.V.P. ve T.D.’ye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, C.Y., F.Ç. ile M.Ş. uyuşturucu madde ticaretinden adliyeye sevk edildi. M.Ş. mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, C.Y. ve F.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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