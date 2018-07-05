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05 Temmuz 2018 Perşembe 19:06

Bodrum’da yangın sonrası korkunç manzara

Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangın 4 saatte güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sonrasında yeşil çam ağaçlarının olduğu tepenin küle döndüğü görüldü.

Bodrum'da yangın sonrası korkunç manzara
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangın 4 saatte güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sonrasında yeşil çam ağaçlarının olduğu tepenin küle döndüğü görüldü.

Ortakent-Yalıkavak yolu üzerinde bulunan makilik ve otluk alanda öle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Onlarca dönüm arazinin yandığı bölge siyaha büründü. Yangına havadan 2 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edildi. Çevrede bulunan vatandaşlar da hortumlarla yangına müdahale etti. Evinin yakınına kadar gelen alevler nedeniyle korku dolu anlar yaşayan ev sahibi gözyaşlarına boğuldu. Bahçede bulunan ve yoğun dumandan etkilenen bir köpek ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İlçenin büyük bir bölümü duman altında kalırken, yaklaşık 15 hektar tarım ve ormanlık alan kül oldu. Yangının bulunduğu bölgede bulunan evler ise tahliye edildi. Yerleşim yerlerine 5 metre kadar yaklaşan alevler söndürülerek, bölgede soğutma çalışmaları başladı. Yangında 1 itfaiye eri ve birçok vatandaş dumandan etkilendi. Bölgede bekleyen 112 ekipleri itfaiye erine ve vatandaşlara müdahale etti.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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