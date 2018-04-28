Bodrum’daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Mersin’den Bodrum’a uyuşturucu madde getiren şahıslar polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarından 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde M.G. isimli şahsın Mersin’den Bodrum’a uyuşturucu madde getireceği ve bu uyuşturucu maddeyi Bodrum’da satacağı şeklinde istihbari bilgi alınması üzerine harekete geçti. M.G isimli şahsın ilçeye geleceği araç plakası tespit eden ekipler, araç Bodrum’a giriş yaparken Bodrum-Milas karayolu üzerinde durdurdu. Araçtaki M.G., Y.G., B.G. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alınırken araçta yapılan aramada stepneye zulalanmış halde iki ayrı kilitli poşet içersinde 196 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.