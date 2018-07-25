Boğanın saldırdığı kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da hayvanlarını otlatmaya götüren Nedim Tayşi kendisine ait boğanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece merkeze bağlı Akçin Mahallesi’nde meydana geldi. Nedim Tayşi (54) büyükbaş hayvanlarını otlatmak için mahallesinden 3 kilometre uzak bir alana götürdü. Alanda bir süre hayvanlarıyla kalan Tayşi’nin eve dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen oğlu Hüseyin Tayşi ve yakınları, kendi imkanlarıyla aramaya koyuldu. Hayvanların bulunduğu alana gelen Hüseyin Tayşi, babasının yerde hareketsiz olduğunu gördü. Durum hemen ekiplere bildirilirken sağlık ekipleri Nedim Tayşi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan inceleme sonrasında Tayşi’nin otlatmaya götürdüğü bir boğanın saldırısı sırasında aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Nedim Tayşi’nin cenazesi toprağa verilirken, boğa aile bireyleri tarafından kestirildi.