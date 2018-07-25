ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:27

Boğanın saldırdığı kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da hayvanlarını otlatmaya götüren Nedim Tayşi kendisine ait boğanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Boğanın saldırdığı kişi hayatını kaybetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Afyonkarahisar’da hayvanlarını otlatmaya götüren Nedim Tayşi kendisine ait boğanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece merkeze bağlı Akçin Mahallesi’nde meydana geldi. Nedim Tayşi (54) büyükbaş hayvanlarını otlatmak için mahallesinden 3 kilometre uzak bir alana götürdü. Alanda bir süre hayvanlarıyla kalan Tayşi’nin eve dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen oğlu Hüseyin Tayşi ve yakınları, kendi imkanlarıyla aramaya koyuldu. Hayvanların bulunduğu alana gelen Hüseyin Tayşi, babasının yerde hareketsiz olduğunu gördü. Durum hemen ekiplere bildirilirken sağlık ekipleri Nedim Tayşi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan inceleme sonrasında Tayşi’nin otlatmaya götürdüğü bir boğanın saldırısı sırasında aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Nedim Tayşi’nin cenazesi toprağa verilirken, boğa aile bireyleri tarafından kestirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku