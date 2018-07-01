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01 Temmuz 2018 Pazar 13:40

Boğulduktan sonra hayata döndürülen yaşlı adam kurtarılamadı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde dün girdiği denizde boğulduktan sonra hayata döndürülen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Boğulduktan sonra hayata döndürülen yaşlı adam kurtarılamadı
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Hatay’ın Arsuz ilçesinde dün girdiği denizde boğulduktan sonra hayata döndürülen yaşlı adam kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, dün serinlemek için denize giren Yunus Öztürk (72), sudan geri çıkamadı. Kurtarma ekiplerinin yardımıyla kıyıya çıkarılan ve nabzı atmayan Öztürk, yapılan kalp masajı ve suni teneffüsle yeniden hayata döndürüldü. Hatay’da bir özel hastaneye kaldırılan Öztürk, yoğun bakımdaki yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan 24 saat sonra hayatını kaybetti.
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