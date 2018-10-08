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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:56

Boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki çocuk 19 gün sonra hayatını kaybetti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde hayvanların serinlemesi için yapılan havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren kuzenlerden 2 yaşındaki Asaf Likos, yaşanan olaydan 19 gün sonra hayatını kaybetti. Minik çocuk kılınan cenaze namazının ardından...

Boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki çocuk 19 gün sonra hayatını kaybetti
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde hayvanların serinlemesi için yapılan havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren kuzenlerden 2 yaşındaki Asaf Likos, yaşanan olaydan 19 gün sonra hayatını kaybetti. Minik çocuk kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 19 Eylül 2018 tarihinde Serdivan ilçesi Kazımpaşa Mahallesi’nde meydana gelmişti. Hayvanların serinlemesi için oluşturulan havuza Kerim Y. (3) ve kuzeni Asaf Likos (2) düşerek boğulma tehlikesi geçirmişti. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kuzenlerden Likos 19 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Asaf Likos için Kazımpaşa Mahallesi’nde bulunan Yukarımahalle Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı düzenlendi. Küçük çocuk, sevenlerinin duaları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki Kerim Y.’nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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