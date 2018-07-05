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05 Temmuz 2018 Perşembe 18:38

Boğulmak üzere olan kadını cankurtaranlar kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını cankurtaran ekipleri kurtardı.Edinilen bilgiye göre, ünlü tatil merkezi Altınoluk Antandros kuleden olayı gören cankurtaran ekipleri, denizde su yutması sonucu çırpınan...

Boğulmak üzere olan kadını cankurtaranlar kurtardı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını cankurtaran ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ünlü tatil merkezi Altınoluk Antandros kuleden olayı gören cankurtaran ekipleri, denizde su yutması sonucu çırpınan 54 yaşındaki Melahat A. isimli kadının yardımına koştu.

Edremit İtfaiye Amirliği’ne bağlı cankurtaran ekipleri kıyıdan yaklaşık 20 metre açıktaki kadını kurtardı. Boğulma tehlikesi geçiren Melahat A. kıyıya çıkarıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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