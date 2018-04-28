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28 Nisan 2018 Cumartesi 00:43

Bolu’da, 39 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bolu’da, özel bir öğrenci yurdunda akşam yemeğinin ardından fenalaşan 39 öğrenci yurt yönetimi tarafından çağırılan ambulanslarla gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldılar.Olay, saat 21.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi...

Bolu'da, 39 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Bolu’da, özel bir öğrenci yurdunda akşam yemeğinin ardından fenalaşan 39 öğrenci yurt yönetimi tarafından çağırılan ambulanslarla gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldılar.

Olay, saat 21.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak üzerinde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencilerinden 39’si, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle durumu yurt yönetimine bildirdi.

Yurt yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yurt içerisinde yapılan öğrencilerden 9’u İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 19’ü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne, 5’ü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite’ye ve 6’sı kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Konu ile ilgili Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’müzce gerekli tespitlerin hızlıca yapılabilmesi için örnekler alınmış, Ankara Halk Sağlığı laboratuvarına gönderilmiştir. Tavuk yada tatlıdan şüphelenmek ile birlikte, sonuçlar çıkıp bu detay netleştiğinde halkımızla paylaşılacaktır. Hastanelerimize başvuran hastalarımızın şu an için genel durumları iyi, gerekli tedavileri yapılmaktadır” denildi.
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