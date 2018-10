Bolu’da, 83 kilo eroinle yakalanan şahıslardan 1’i tutuklandı

Bolu’da, polis ekiplerinin operasyonunda otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 83 kilo eroinle yakalanan yabancı uyruklu şahıslardan biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirtilen otomobili durdurarak narkotik köpeği ‘Sezar’ ile arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin çeşitli yerlerine 165 paket halinde gizlenmiş 83 kilo eroin ele geçirildi.

Araçta bulunan yabancı uyruklu H.E. (40) ve S.U.(34) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan H.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.E. ile birlikte adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu kadın S.U. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.