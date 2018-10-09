Bolu’da Alparslan Kuytul’un eşi ve yakınları emniyet müdürlüğüne götürüldü

Bolu’da, Alparslan Kuytul’un fotoğrafının bulunduğu atkı ve yaka kartı ile kent merkezinde dolaşan eşi Semra Kuytul ile beraber 13 kişi ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.Edinilen bilgiye göre, Bolu F Tipi Kapalı...

Bolu’da, Alparslan Kuytul’un fotoğrafının bulunduğu atkı ve yaka kartı ile kent merkezinde dolaşan eşi Semra Kuytul ile beraber 13 kişi ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde, ‘Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma’ suçlamasıyla tutuklu bulunan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’u ziyarete gelen eşi Sema Kuytul ve beraberindeki 13 kişi, görüşün ardından kent merkezine geldi.

Bolu Valiliği’nin de bulunduğu Kent Meydanı’nda, Alparslan Kuytul’un fotoğraflarının bulunduğu atkı ve yaka kartları ile yürüyüş yapan grup, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu 13 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.