ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 17:25

Bolu’da Alparslan Kuytul’un eşi ve yakınları emniyet müdürlüğüne götürüldü

Bolu’da, Alparslan Kuytul’un fotoğrafının bulunduğu atkı ve yaka kartı ile kent merkezinde dolaşan eşi Semra Kuytul ile beraber 13 kişi ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.Edinilen bilgiye göre, Bolu F Tipi Kapalı...

Bolu'da Alparslan Kuytul'un eşi ve yakınları emniyet müdürlüğüne götürüldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bolu’da, Alparslan Kuytul’un fotoğrafının bulunduğu atkı ve yaka kartı ile kent merkezinde dolaşan eşi Semra Kuytul ile beraber 13 kişi ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde, ‘Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma’ suçlamasıyla tutuklu bulunan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’u ziyarete gelen eşi Sema Kuytul ve beraberindeki 13 kişi, görüşün ardından kent merkezine geldi.

Bolu Valiliği’nin de bulunduğu Kent Meydanı’nda, Alparslan Kuytul’un fotoğraflarının bulunduğu atkı ve yaka kartları ile yürüyüş yapan grup, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu 13 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku