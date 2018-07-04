ASAYİŞ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:22

Bolu’da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı

Bolu’da haklarında cinsel istismar, hırsızlık, yaralama gibi suçlardan aramaları bulunan ve eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı
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Bolu’da haklarında cinsel istismar, hırsızlık, yaralama gibi suçlardan aramaları bulunan ve eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri sabahın erken saatlerinde aranan şahıslara yönelik operasyon başlattı. İl genelinde 7 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda silah kanununa muhalefet, yalan beyan, hakaret, yaralama, hırsızlık ve cinsel istismar suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2’si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan, hakkında 9 ayrı hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezası bulunan M.B., cinsel istismar suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.T. ile silah kanununa muhalefetten 5 ay hapis cezası olan N.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çeşitli suçlardan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi ise serbest bırakıldı.
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