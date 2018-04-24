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24 Nisan 2018 Salı 12:07

Bolu’da durdurulan çiftin arabasından 8 kilo 30 gram uyuşturucu çıktı

Bolu’da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında arama yaptıkları bir otomobilde 8 kilo 30 gram esrarla yakalanan çift adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...

Bolu'da durdurulan çiftin arabasından 8 kilo 30 gram uyuşturucu çıktı
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Bolu’da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında arama yaptıkları bir otomobilde 8 kilo 30 gram esrarla yakalanan çift adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan M.Ç. ve S.Ç.’nin şüpheli hareketleri üzerine araçta Narkotik köpeği ‘Sezar’ ile detaylı arama yapıldı. Aramada otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş su şişelerinin içinde toplam 8 kilo 30 gram toz esrar ele geçirildi. Araçta bulunan ve karı koca oldukları öğrenilen M.Ç. (37) ile eşi S.Ç. (44) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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