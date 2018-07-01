Bolu’da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Bolu’da, bir park içerisinde fuhuş pazarlığı yapıldığı sırada polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 3’ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü...

Bolu’da, bir park içerisinde fuhuş pazarlığı yapıldığı sırada polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 3’ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa aracılık yaptığı belirlenen M.B. ile Özbek uyruklu oldukları öğrenilen G.B., G.Y. ve J.K. isimli kadınların Karaçayır Mahallesi’nde bulunan bir parkta pazarlık yaptığı sırada operasyon düzenledi.

Operasyonda M.B. ve yabancı uyruklu kadınlar G.B., G.Y. ve J.K. ile birlikte fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen M.B., G.B. ve G.Y. isimli kadınlar sağlık kontrolü için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Zührevi Hastalıklar Bölümüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri devam eden J.K. isimli kadının da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra G.B. ve G.Y. ile birlikte sınır dışı edilmeleri için işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.

Fuhuş pazarlığı sırasında gözaltına alınan 2 erkek ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, fuhuşa aracılık ettiği belirlenen M.B.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.