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05 Temmuz 2018 Perşembe 16:59

Bolu’da menfeze uçan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Bolu’da menfeze uçan araçta 3 kişiyle birlikte yaralanan KOAH hastası sürücü ilaçlarının bulunması için ısrar edince olay yerindeki ekipler dakikalarca hurdaya dönen otomobilde ilaç ve sağlık raporu aradı.Kaza, Bolu’nun Yeniçağa ilçesi...

Bolu'da menfeze uçan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı
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Bolu’da menfeze uçan araçta 3 kişiyle birlikte yaralanan KOAH hastası sürücü ilaçlarının bulunması için ısrar edince olay yerindeki ekipler dakikalarca hurdaya dönen otomobilde ilaç ve sağlık raporu aradı.

Kaza, Bolu’nun Yeniçağa ilçesi Ibrıcak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Sami Akgül (46) yönetimindeki 81 EV 749 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze uçtu. Menfezde bulunan kayalıklara çarparak durabilen ve hurdaya dönen otomobil sürücüsü Akgül ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yol üzerindeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Bolu kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Sami Akgül olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Akgül, KOAH hastası olduğunu belirterek, otomobildeki sağlık raporları ve ilaçlarının bulunması için ısrar edince jandarma ve UMKE ekipleri dakikalarca araçta arama yaptı. Uzun süre aranan ilaçlar ve sağlık raporları bulunamayınca sürücü Akgül de tedavisi için hastaneye götürüldü. Kazada hurdaya dönen otomobildeki LPG tankının patlamaması ise olası bir faciayı önledi.
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