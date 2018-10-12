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12 Ekim 2018 Cuma 11:51

Bolu’da motosikletli sürücüler tehlike saçtı

Bolu’da, D-100 Karayolu üzerinde 2 motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bolu'da motosikletli sürücüler tehlike saçtı
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Bolu’da, D-100 Karayolu üzerinde 2 motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, motosikletleriyle D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halinde olan 2 şahıs, motosikletlerin üzerinde yaptıkları hareketlerle hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı. Motosikletli sürücülerle aynı istikamette seyir halinde olan bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği tehlike dolu anlarda, şahıslardan birisinin motosikletin üzerine yüzüstü yatarak ilerlediği, diğerinin ise zaman zaman kafasını geri çevirerek seyir halinde olduğu görülüyor.
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