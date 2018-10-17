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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:41

Bolvadin’de fuhuş operasyonu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis ekiplerince fuhuş yaptığı belirlenen 1’i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bolvadin'de fuhuş operasyonu
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis ekiplerince fuhuş yaptığı belirlenen 1’i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı yaptığı devriye görevi esnasında, Ethem Kelekçi Mahallesi 2. Bolova Evleri bölgesinde park halinde duran araç içerisindeki 2 kişiden şüphelendi. Ekipler, E.A. ve K.S. şahısların kimlik kontrolleri yapıldı. Ardından şahıslar, arkadaşları H.İ.O.’nun, ismini E. olarak bildikleri bir bayanla 50 TL karşılığında ilişkiye girmek için ikametine gittiğini, sonrasında kendilerinin de aynı ücretle bayanla birlikte olacaklarını ve parasını da önceden peşin verdiklerini beyan ettiler. Bunun üzerine ikamet çevresinde tedbir alan polisler, ikametten çıkan H.İ.O. isimli şahıs ile fuhuş yaptığı öne sürülen kedisini E. olarak tanıtan E. D. isimli kadını gözaltına aldı.

Bolvadin Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphilere toplamda 2 bin 92 TL idari para cezası uygulandı. Ayraca E.D. isimli kadın zührevi hastalıklarla ilgili hastaneye sevk edildi.

Şahıslar hakkında “Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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