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27 Nisan 2018 Cuma 17:38

Bombalı araçla yapılan saldırının yıldönümü öncesinde drone ile terör operasyonu

Gaziantep’te emniyet müdürlüğüne bombalı araçla yapılan terör saldırısının yıldönümü nedeniyle polis ekipleri drone ile terör operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.Gaziantep’te 2016 yılında 1...

Bombalı araçla yapılan saldırının yıldönümü öncesinde drone ile terör operasyonu
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Gaziantep’te emniyet müdürlüğüne bombalı araçla yapılan terör saldırısının yıldönümü nedeniyle polis ekipleri drone ile terör operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep’te 2016 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde görev alacak emniyet görevlilerine bombalı araçla saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 2 polis şehit olmuştu. Saldırının ikinci yıldönümü öncesinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla geniş kapsamlı terör operasyonu gerçekleştirildi. İnsansız hava aracı destekli eş zamanlı operasyonlarda bir çok eve baskın düzenlenirken 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonun önümüzdeki günlerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri bahane edilerek PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına provokatif faaliyetlerde bulunabileceği değerlendirilen kişilere yönelik yapıldığı vurgulandı. Açıklamanın devamında, "Sosyal medya üzerinden terör örgütü yanlısı halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen 10 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca operasyon sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü ile çok sayıda dijital materyaller elde edilerek el konulmuştur" denildi.
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