Borcunu ödemeyen kişiyi silah zoruyla rehin aldılar

Mersin’de polis ekipleri, borcunu ödemediği gerekçesiyle 2 şahıs tarafından silah zoruyla 6 saat rehin tutulan bir kişiyi yaptığı operasyonla kurtardı.Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez...

Mersin’de polis ekipleri, borcunu ödemediği gerekçesiyle 2 şahıs tarafından silah zoruyla 6 saat rehin tutulan bir kişiyi yaptığı operasyonla kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi’nde bir apartmanda, bir kişinin silah zoruyla tutulduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, T.Ç. ve Ö.B.’nin kendilerine borcu olan R.A.’yı silah zoruyla 6 saattir rehin tuttuğunu, ailesini de arayıp parayı getirmelerini istediğini belirledi. Aileden adresi öğrenen ekipler söz konusu adrese operasyon düzenleyerek 2 şüpheliyi etkisiz hale getirdi ve R.A.’yı kurtardı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 1 silah da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinde kendilerine 30 bin lira borçları olan R.A.’nın ailesini arayıp parayı istediklerini, bu sürede de R.A.’yı rehin tuttuklarını söyledikleri öğrenildi. Daha önce de benzer suçlardan kayıtları bulunan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.