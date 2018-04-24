ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 13:56

Bozuk otomobil cinayeti şüphelisi adliyeye sevk edildi

Antalya’da kötü tamirci tavsiye ettiği gerekçesiyle arkadaşını başından burarak ölümüne sebep olan şahıs dün saklandığı evde yakalandı. Evine gelen polisleri ‘hoş geldiniz’ diye karşılayan şahsın "Çok sinirlenmiştim ve tabancanın namlusunu kafasına 3 kez vurdum. Bir anda silah patladı ve korkup kaçtım" dediği öğrenildi.

Bozuk otomobil cinayeti şüphelisi adliyeye sevk edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Antalya’da kötü tamirci tavsiye ettiği gerekçesiyle arkadaşını başından burarak ölümüne sebep olan şahıs dün saklandığı evde yakalandı. Evine gelen polisleri ‘hoş geldiniz’ diye karşılayan şahsın "Çok sinirlenmiştim ve tabancanın namlusunu kafasına 3 kez vurdum. Bir anda silah patladı ve korkup kaçtım" dediği öğrenildi.

Olay, 21 Nisan akşamı Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi Ahmet Hamdi Akseki Caddesi üzerindeki bir oto tamircisinde meydana geldi. İddiaya göre, galericilikle uğraşan Tolgahan K. (30) otomobilini yaptırmak için kendisiyle aynı işi yapan Özkan Bozlak’ın (39) önerdiği tamirciye geldi. Tamir sonrası otomobil seyir halindeyken bozuldu. Bunun üzerine Tolgahan K. telefonla aradığı Bozlak’la tartıştı. Telefonu kapatıp başka bir araçla tamirciye gelen Tolgahan K. iddiaya göre dükkanın içerisinde Bozlak’ın başına bir el ateş edip olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan ve kalbi duran Bozdak’ı hayata döndürmek için sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. Olay yerinde hayata döndürülen Bozlak, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

"Çok sinirlenmiştim"

Olay sonrası bölgede geniş çaplı araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tolgahan K.’nin Güzeloba Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyeceği sırada kapıyı açan Tolgahan K. ekipleri ‘hoş geldiniz’ diye karşıladı.

Ardından gözaltına alınan ve ifadesinde arkadaşını istemeyerek öldürdüğünü belirten Tolgahan K’nin, “Çok sinirlenmiştim ve tabancanın namlusunu kafasına 3 kez vurdum. Bir anda silah patladı ve korkup kaçtım" dediği öğrenildi.

Tolgahan K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku