Brezilya’da polis favelalara operasyon başlattı

Brezilya’da askeri polis, gecekondu mahalleleri olarak bilinen favelalara büyük bir operasyon gerçekleştirdi.

Irkçı aday Jair Bolsonaro’nun 28 Ekim’de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci ayağını kazanmasına kesin gözüyle bakıldığı bir ortamda, Brezilya’da halk arasında dalgalanmaların başlaması üzerine, operasyonların başladığı bildirildi. Rio de Janeiro’da askeri polisin önlem olarak favelalara (gecekondu mahalleleri) karşı harekete geçtiği aktarıldı. Şok Taburu ve Bope denilen Özel Harekat Taburları, Copacabana tepelerinde yer alan üç favelada operasyonlara devam ediyor. Operasyonların, Salgueiro, Sao Gonçalo, Regiao Metropolitana favelalarına yönelik olduğu gelen bilgiler arasında. Askeri polis, basının görüntü almasına izin vermiyor. Operasyona karşılık favelalarda tüfeklerle donanmış suçluların göründüğü belirtiliyor. Askeri polis, tutuklamalar ya da gözaltılar hakkında bilgi paylaşmadı. Sosyal ağlarda ise favelaları hakimiyetleri altında tutan suç kartelleri, polise herhangi bir bilgi vermemeleri yönünde uyarıyor. Polis ise karşı bir sosyal medya algı operasyonu başlattı. Resmi olmayan bilgilere göre söz konusu operasyona 30 federal polisin yanı sıra bin 70 askeri personel eşlik ediyor. Ayrıca zırhlı araçlar ve uçaklar da operasyonda kullanılıyor.