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01 Mayıs 2018 Salı 13:09

Brezilya’da yangın faciasında gökdelen çöktü: 1 ölü, 3 kayıp

Brezilya’da yangın çıkan 26 katlı bir gökdelen çöktü. Yangında en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişiye ise ulaşılamadığı bildirildi.

Brezilya'da yangın faciasında gökdelen çöktü: 1 ölü, 3 kayıp
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Brezilya’da yangın çıkan 26 katlı bir gökdelen çöktü. Yangında en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişiye ise ulaşılamadığı bildirildi.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde 26 katlı bir gökdelende yangın çıktı. Alevleri saran bina yanarak çöktü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişiye ise ulaşılamadığı ifade edildi. Alevlerin gökdelenin yanındaki bir başka binaya sıçradığı ancak binanın çökme tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Çöken binada evsizlerin kaldığı ve eski bir polis merkezi olduğu öğrenildi. Sao Paulo İtfaiyesi, binada yaklaşık 50 ailenin yaşadığını belirtti. Yangının gece saatlerinde binanın ilk katında başladığı ve kısa sürede diğer katlara sıçradığı bildirildi. Yaklaşık 150 itfaiyecinin müdahale ettiği yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.
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