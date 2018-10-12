Brunson çifti, duruşma salonunda bakışıp dua etti

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson, bugün görülen 4. duruşmada eşi Norine Brunson’la göz göze geldi. Brunson çifti ellerini kalplerine götürerek dua ederken, Rahip Brunson’un gözyaşı dökmesi dikkat çekti.

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson’un Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bugün görülen 4. duruşmasında az önce ara verildi. Brunson’ın eşi Norine Brunson, ABD Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, bazı din adamları ile çok sayıda kişinin katıldığı duruşma, 1.5 saatli gecikme ile saat 11.30’da kimlik tespiti ile başladı.

Duruşma salonunda duygusal anlar

ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson, duruşma salonunda eşi Norine Brunson’la göz göze gelip bir süre bakıştılar. Daha sonra Brunson çifti ellerini kalplerine götürerek dua eti. Duygusal anlar yaşayan Rahip Brunson’un gözyaşı dökmesi dikkat çekti.

Duruşmada tanık ifadeleri alındı. Tekerlekli sandalyesinde duruşmaya katılan tanık, aynı zamanda milli tenisçi olan Büşra Fatma Ün, Rahip Brunson’ı tanımadığını söyledi. Brunson’la ortak tanıdıkları olduğu öğrenilen Büşra Fatma Ün, mahkeme başkanının, Kobani’den gelen PKK’lıların çatışma bölgesinden geldiği ve tedavi edildiği yönündeki sorusuna, "İlk defa duydum" cevabını verdi.

Dua evinde FETÖ’cülerin saklandığı iddiası

Daha sonra bazı tanıklarla SEGBİS yöntemiyle bağlantı kuruldu. Diriliş Kilisesi çalışanı Levent Kalkan’a, 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbe girişiminden sonra aranan bazı FEÖT üyelerinin İzmir’deki dua evinde, saklandığı iddiaları soruldu. Kendisinin de bu yönde daha önce ifade verdiği hatırlatıldı. Kalkan, "Ben böyle bir şey söylemedim. Sadece Yılmaz Demircan isimli bir kişi dua evine yakın oturduğu için onun dinlenmesini talep ettim. İfade verecek durumda değilim" yanıtını verdi.

Daha sonra da Volkan Soyer isimli tanığa geçildi. Mahkeme başkanı, Levent Kalkan’ı nereden tanıdığını sordu. Soyer de, "2010 yılında İstanbul’dan İzmir’e geldim. Borç içindeydim. Diriliş Kilisesinde Levent’le tanıştım. Burada sohbet toplantılarına katıldım" dedi. "Agit" kod adlı Siraç Akay’ı tanıyıp tanımadığı sorusu üzerine de, kendisini tanıdığını söyledi. Mahkeme başkanının, "Suriye’den gelmiş, bomba eğitimi almış, PYD bölgelerinde çatışmaya katılmış sen biliyor musun?" sorusu ise "Ben sohbet esnasında ev arkadaşım Levent’ten duydum. AGİT için ’bombacı terörist’ diye beni uyardı. ’Onlarla yüz yüze görüşme’ dedi" şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine diğer tanık Levent Kalkan ise "Bunları ilk defa duydum, çok şaşkınım. Ben kendisine hiçbir şey söylemedim" dedi.

Daha sonra Rahip Brunson lehine ifade veren tanıkların dinlenmesin geçildi. Manisa’da bulunan Yeni Doğuş Kilisesi temsilcisi Steven Keffer’e, İzmir’deki Diriliş Kilisesi ile bir bağlarının olup olmadığı soruldu. Keffer, 2014 yılında Manisa’da temsilciliğin açıldığını, Diriliş Kilisesinden bağımsız olduğunu söyledi. Suriye’den gelen mültecilere yardım yapıldığı, Hristiyan olmayanlara yardım yapılmadığı, PKK’lı mültecilere yardım yapıldığı, bu mültecilerin de Avrupa ülkelerine gittiği, masraflarının kilise tarafından karşılanıp karşılanmadığı soruldu. Steven ise bu iddiaları reddetti.

Rahip Andrew Craig Brunson da, aynı iddiaları reddederek, "Biz o yerde yardım yapanların kimliklerini verdik. Ben Steven’a hiç bir talimat vermedim. Sosyal ilişkimiz yoktur. Sadece Manisa’daki kiliseden tanıyorum" yanıtını verdi.

Duruşma aradan sonra devam edecek.