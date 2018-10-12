12 Ekim 2018 Cuma 15:56

Brunson: "Masumum, Türkiye’yi seviyorum, beraatımı istiyorum"

FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson’un duruşmasında mahkeme, kararın açıklanması için ara verdi. Bu arada Brunson’un eşi, Papaz Brunson’un yanına gitti. ABD’li Papaz bu sarılma karşında hıçkırarak ağladı. Mahkeme Brunson’a, "Ek savunma yapacak mısınız?” diye sordu. Brunson, "Ek savunmam avukatım tarafından yapılacak. Ben masum bir adamım. İsa’yı seviyorum, Türkiye’yi seviyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.