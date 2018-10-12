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12 Ekim 2018 Cuma 16:57

Brunson serbest kaldı

İzmir’de ev hapsinde olan ve bugün 4. kez hakim karşına çıkan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson’ın, mahkeme heyetinin açıkladığı kararla yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararları kaldırılarak serbest bırakıldı.

Brunson serbest kaldı
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İzmir’de ev hapsinde olan ve bugün 4. kez hakim karşına çıkan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson’ın, mahkeme heyetinin açıkladığı kararla yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararları kaldırılarak serbest bırakıldı.

Türkiye ve ABD arasında gerilime neden olan ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson, bugün 4. kez hakim karşısına çıktı. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen duruşma, savcının esas hakkında mütalaa vermesiyle karar davasına dönüştü. Davanın savcısı, davaya müdahil olmak isteyen kişi ve STK’ların taleplerinin reddedilmesini isterken, yine davaya müdahil olmak isteyen STK’ların Brunson hakkındaki tutuklama taleplerinin de reddini istedi.

Gizli tanık Serhat’ın ek bilgi, belge ve ifade vermek istemesi de savcı tarafından reddedilirken, esas hakkında mütalaasını veren savcı, soruşturmanın genişletilmesine de yer olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, gizli tanıklar ’Kama’, ’Kılıç’ ve ’Serhat’ kod adlı şahısların dinlenmesine yer olmadığına oy birliğiyle karar verdi.

Hıçkırarak ağladı

Mahkeme heyeti Brunson’a son sözlerini sorarken, heyecandan sesi titreyen ABD’li rahip, “Masum bir adamım. İsa’yı seviyorum, Türkiye’yi seviyorum. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyetinin karar için verdiği arada Brunson’ın eşi ABD’li rahibin yanına giderek sarıldı. Bu hareket karşısında duygularına hakim olamayan Brunson hıçkırarak ağlamaya başladı.

Yaklaşık 30 dakikalık bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Brunson’a terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık suçlarından takdiren 5 yıl hapis cezası verdi. Yapılan indirimlerle birlikte 3 yıl 1 ay 15 güne indirilen ceza, Brunson’un hapiste ve gözaltında bulunduğu sürelere mahsup edildi. Brunson hakkında bulunan ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağını içeren denetimli serbestlik yasakları da ayrı ayrı kaldırıldı.

Verilen kararın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Brunson, büyük sevinç yaşadı.
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