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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:28

"Bu da benden sana hediye olsun" dedi, kadın zabıtayı vurdu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir kadın, "Bu da benden sana hediye olsun" diyerek kadın zabıtayı vurdu.Olay, Mudanya’da sahilde bulunan bir pilavcıda meydana geldi. Arkadaşlarıyla pilavcıda oturan zabıta memuresi G.Y.’nin arkasından gelen...

'Bu da benden sana hediye olsun' dedi, kadın zabıtayı vurdu
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir kadın, "Bu da benden sana hediye olsun" diyerek kadın zabıtayı vurdu.

Olay, Mudanya’da sahilde bulunan bir pilavcıda meydana geldi. Arkadaşlarıyla pilavcıda oturan zabıta memuresi G.Y.’nin arkasından gelen şüpheli kadın A.Ö., “Bu da benden sana hediye olsun” dedikten sonra tabancaya bir el ateş ederek G.Y.’i omzundan vurdu. Kafede bulunan vatandaşlar hemen 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan G.Y.’nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, şüpheli A.Ö. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpehlinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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