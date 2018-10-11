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11 Ekim 2018 Perşembe 07:31

Bu defa atlar çarpıştı

Ege Bölgesi’nin en önemli rahvan at yarış merkezlerinden biri olan Ödemiş Çaylı’da biri yarışta olan diğeri de yarışa hazırlanan iki at çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki at ile birlikte jokeyleri hafif yaralanırken ilginç kaza anbean kaydedildi.

Bu defa atlar çarpıştı
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Ege Bölgesi’nin en önemli rahvan at yarış merkezlerinden biri olan Ödemiş Çaylı’da biri yarışta olan diğeri de yarışa hazırlanan iki at çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki at ile birlikte jokeyleri hafif yaralanırken ilginç kaza anbean kaydedildi.

Olay Ödemiş Çaylı rahvan at yarışlarının 3’lü taylar 1. grup yarışlarında meydana geldi. Yarışın startı verildikten sonra kulvarda koşmakta olan atlardan biri binicisi ile önünde çıkan ve antrenman yapmakta olan başka bir atla çarpıştı. İlginç kazada yaklaşık 45 kilometre hızla çarpışan atlar çarpışmanın şiddeti ile savrulup düştü. Her iki atan jokeyi de atlarının çarpışması ile atların üzerinden savrulurken atlardan biri düştüğü yerden zorla kalktı. Atların çarpışması sonucu meydana gelen ilginç kazayı jokeylerin hafif atlattığı öğrenilirken kaza yapan her iki atta da hasar oluştuğu öğrenildi. İlginç kaza kameralara böyle yansıdı.
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