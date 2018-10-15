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15 Ekim 2018 Pazartesi 17:16

Bu kez darp eden doktor

Çanakkale’de bir doktorun hemşireyi darp ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.Olay 12 Eylül Cuma günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Hasan Sever Sokaktaki 100. Yıl Aile Sağlığı Merkezi Sevim Bayar Sağlık...

Bu kez darp eden doktor
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Çanakkale’de bir doktorun hemşireyi darp ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay 12 Eylül Cuma günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Hasan Sever Sokaktaki 100. Yıl Aile Sağlığı Merkezi Sevim Bayar Sağlık Hizmet Binasında görev yapan Uzman Doktor E.N.O. ile aynı aile sağlığı merkezinde hemşire olarak çalışan E.S.Y. arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, Doktor E.N.O., hemşire E.S.Y.’ye tokat attı. Diğer sağlık çalışanları doktoru dışarıya çıkardı. Darp edilen hemşire rapor alarak, Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu. Öte yandan hemşireyi darp ettiği iddia edilen doktor hakkında Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünce idari soruşturma başlatıldı.
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