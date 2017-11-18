Budamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapıldı

Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı Karacaresul köyünde yaşayan Ercan Kaya bahçesindeki ağaçları budarken bahçesinin üzerinden geçen yüksek gerilim tellerine temas etti. Elektrik akımına kapılan Ercan Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Giresun’da budamak için çıktığı ağaçta yüksek gerilim hattının akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Giresun’da budamak için çıktığı ağaçta yüksek gerilim hattının akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı Karacaresul köyünde yaşayan Ercan Kaya bahçesindeki ağaçları budarken...